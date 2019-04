Deutschland übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

Deutschland hat am Montag für einen Monat den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates übernommen – das erste Mal seit fast sieben Jahren. Bundesaußenminister Heiko Maas war extra zu den Vereinten Nationen nach New York gereist, um am Nachmittag (Ortszeit) bei einer regulären Sitzung des Sicherheitsrates den Vorsitz einzunehmen. Allerdings war Maas wegen einer Flugzeugpanne verspätet bei der UN eingetroffen. Deutschland hatte am 1. Januar für zwei Jahre bereits einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat eingenommen.

UN-Sicherheitsrat Der Sicherheitsrat ist das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen und hat 15 Mitglieder. Als einziges UN-Organ kann der Rat Beschlüsse mit bindender Wirkung für alle gut 190 Mitgliedstaaten fassen und deren Durchsetzung erzwingen. Nach Artikel VII der UN-Charta kann er unter bestimmten Bedingungen sogar militärische Zwangsmaßnahmen einleiten.



Dem Rat gehören als ständige Mitglieder die Atommächte USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich an. Sie können mit einem Veto jeden Beschluss verhindern.

Unterstützung für humanitäre Helfer und Frauen

Der Bundesaußenminister kündigte an, die Situation humanitärer Helfer in Krisengebieten in den Blick zu nehmen. Auch für den Schutz von Frauen in Konfliktgebieten wolle sich die Bundesrepublik einsetzen.



Maas betonte, die Bundesregierung sei sich der Verantwortung durch den Vorsitz bewusst. Der UN-Rat sei das Herzstück der internationalen Ordnung. Im Vorsitz wolle Deutschland dazu beitragen, dass der Rat seine wichtige Rolle erfüllen kann.

Diskussion um EU-Sitz

Übernommen hatte Deutschland den Vorsitz von Frankreich. Beide Länder hatten vereinbart, ihre aufeinanderfolgenden Leitungsperioden als gemeinsamen "Doppelvorsitz" zu verstehen. In New York wurde am Montag auch wieder über einen möglichen Sitz der EU im Sicherheitsrats diskutiert. Maas äußerte sich allerdings zurückhaltend, das Thema werde in Deutschland intensiver diskutiert als in Frankreich.