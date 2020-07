Das grenzüberschreitende UN-Hilfsprogramm ermöglicht es, humanitäre Güter ohne Zustimmung der syrischen Regierung in das Land zu bringen. In den ersten Jahren geschah dies an vier Grenzübergängen. Bereits Anfang des Jahres hatte Russland allerdings durchgesetzt, dass Hilfsgüter nur noch an zwei Grenzübergängen ins Land kommen konnten.