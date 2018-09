US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung mit Nachdruck seine "America First"-Politik vertreten. Bei seiner Rede in New York warb er dafür, nationalen Interessen den Vorrang vor einer globalen Weltordnung einzuräumen. Wörtlich sagte Trump:

Wir lehnen die Ideologie des Globalismus ab und wir huldigen der Doktrin des Patriotismus. Donald Trump US-Präsident

Die USA würden ihre Auslandshilfen künftig stärker an ihren eigenen Interessen ausrichten, kündigte Trump an. "Wir werden untersuchen, was funktioniert, was nicht funktioniert und ob die Länder, die unsere Dollar und unseren Schutz bekommen, auch das Beste für uns wollen", sagte der US-Präsident. "In Zukunft werden wir nur denjenigen Auslandshilfen geben, die uns respektieren und die – offen gesagt – unsere Freunde sind."

Iran "korrupte Diktatur"

Seine mit Spannung erwartete Rede nutzte der US-Präsident für verbale Angriffe in Richtung Iran. Trump bezeichnete das Land als "korrupte Diktatur". Die Führung in Teheran verbreite "Chaos, Tod und Zerstörung". Die Staaten der Welt rief er auf, "das iranische Regime zu isolieren". Die Nachbarn des Iran hätten für Teherans "Agenda der Aggression und Expansion" teuer bezahlt. Daher hätten auch viele Staaten der Region sein Aufkündigen des internationalen Atom-Abkommens mit dem Iran begrüßt, sagte Trump. Die EU ging in der Iran-Frage hingegen zuletzt auf Konfrontationskurs zu den USA. US-Präsident Trump bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung, die als Herzkammer der internationalen Ordnung gilt. Bildrechte: dpa

Kritik an deutscher Energiepolitik

Scharfe Kritik übte Donald Trump erneut an Deutschland wegen des Pipeline-Projekts "Nord Stream 2". Der US-Präsident warf der Bundesregierung vor, sich in der Energiepolitik abhängig von Russland zu machen. "Deutschland wird total abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert", sagte Trump. Die Staaten der westlichen Hemisphäre seien jedoch dazu verpflichtet, ihre Unabhängigkeit vor dem Einfluss fremder Mächte zu schützen. "Wir lehnen die Einmischung fremder Nationen in diese Hemisphäre ab."

Internationaler Strafgerichtshof hat keinerlei Legitimität

US-Präsident verbat sich ebenfalls die Einmischung internationaler Institutionen in die US-Politik. Dem Internationalen Strafgerichtshof ( IStGH ) sprach Trump jegliche Legitimität ab. Die USA würden das Haager Tribunal weder unterstützen noch anerkennen. Die "quasi universelle" Rechtsprechung der Richter in Den Haag verstoße gegen die "Gerechtigkeit", sagte Trump. "Wir werden die amerikanische Souveränität niemals für eine ungewählte, unverantwortliche globale Bürokratie aufgeben", sagte Trump.

