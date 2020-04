Die ersten minderjährigen Flüchtlinge haben die überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos verlassen. Wie die EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch mitteilte, wurden zwölf Kinder nach Luxemburg gebracht. Am Wochenende sollen dann auch erste Kinder nach Deutschland geflogen werden.