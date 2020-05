Die EuGH-Richter in Luxemburg hatten die abgeschotteten Container-Lager Röszke und Tompa an der Grenze zu Serbien als illegal eingestuft. Die Bewohner würden dort quasi in Haft gehalten. Seit Jahren hält Ungarn Asylbewerber in den zwei Container-Lagern fest. Die Gebiete sind mit hohem Zaun und Stacheldraht umgeben.