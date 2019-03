Nach dem Aus für den Schiffseinsatz im Rahmen der EU-Rettungsmission "Sophia" hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen die Entscheidung der EU scharf kritisiert. Der Leiter des UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch, nannte den Abzug der Rettungsschiffe einen bedrückenden Rückschlag "für ein Europa der Humanität". In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" forderte er, den Aufbau einer neuen Seenotrettungsmission.