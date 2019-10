In Griechenland stieg in den vergangenen Monaten die Zahl der der Flüchtlinge und Migranten deutlich an. Insgesamt waren es rund 46.100, nach 37.300 im Vorjahreszeitraum. Allein im September 2019 erreichten demnach mehr als 12.000 Flüchtlinge und Migranten griechischen Boden - so viele wie in keinem anderen Monat 2018 und 2019. Durch den Angriff der türkischen Armee auf Kurden im Nordosten Syriens wird eine neue Flüchtlingswelle befürchtet.