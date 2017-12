In vielen Konflikten sind demnach Kinder zu Zielen an der Front geworden, werden als menschliche Schutzschilde benutzt, getötet, verstümmelt und für den Kampf angeworben.

Ein Schattenbild an der Wand eines zerstörten Hauses erinnert an die im Ostukraine-Konflikt getöteten Kinder. Bildrechte: dpa

Nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef sind Vergewaltigung, Zwangsheirat, Verschleppung und Versklavung in den Konflikten im Irak, Syrien, Jemen, in Nigeria, im Südsudan und Myanmar vielfach Taktik der Kriegsparteien.



Fontaine betonte, viele Millionen Kinder zahlten zudem einen indirekten Preis und litten an Mangelernährung, Krankheiten und Traumata. Sie seien Angriffen und Brutalität in ihren Häusern, Schulen und auf ihren Spielplätzen ausgesetzt. Der UN-Direktor mahnt: "Wir dürfen nicht taub sein. Solche Brutalität darf nicht die neue Normalität sein."