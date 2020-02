Bestandteil des Berichts sei ein weltweiter Index, in der die Situation in 180 Ländern miteinander verglichen werde, erklärte Banerjee. "Mit Blick auf das Wohlergehen der Kinder haben wir auf die Entwicklung und die Gesundheit geschaut. Da sehen wir, dass die Länder mit niedrigem Einkommen schlecht abschneiden und die Länder mit hohem Einkommen gut. Wenn wir nun diesen Index mit dem klimaschädlichen CO2-Ausstoß verknüpfen, dann sehen wir, dass in vielen Staaten mit hohem Einkommen die Kohlendioxidemissionen höher sind und daher der Beitrag zum Wohlergehen der Kinder in der Zukunft weniger nachhaltig ist."

Laut dem Index haben Kinder in Norwegen, Südkorea und den Niederlanden die besten Chancen auf eine gute Entwicklung. Ihre Altersgenossen in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad und in Somalia sind am schlechtesten dran. Deutschland landete in dem Vergleich auf Platz 14.