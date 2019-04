Nach Sri Lanka-Anschlägen Union besorgt über weltweiten Christenhass

Auch der frühere Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, warnte angesichts der Oster-Anschläge in Sri Lanka vor zunehmender Christenverfolgung, vor allem in Asien. Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, die Ereignisse seien bestürzend. "Sie sind leider kein Einzelfall. Ich sehe mit großer Besorgnis die wachsende Christenverfolgung im gesamten asiatischen Raum. Nationalistische Bewegungen von Buddhisten, Hindus und Muslimen werden hier immer militanter."

Der Innenraum der beschädigten St.-Sebastians-Kirche nördlich von Colombo. Bildrechte: dpa

Bei der verheerenden Serie von Selbstmordanschlägen auf drei Kirchen und drei Luxushotels sind am Ostersonntag auf Sri Lanka nach jüngsten Angaben 310 Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen waren einheimische Christen, die sich zu Ostergottesdiensten in voll besetzten Kirchen versammelt hatten. Auch 30 Ausländer wurden getötet. 14 Ausländer werden noch vermisst. Rund 500 Menschen wurden bei der Anschlagsserie so schwer verletzt, dass sie noch immer in Krankenhäusern behandelt werden müssen.