Nach Ermordnung von Sänger Mehr als 160 Tote bei Unruhen in Äthiopien

In Äthiopien sind bei landesweiten Protesten in den den vergangenen Tagen mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei wurden mindestens 145 Zivilisten und elf Mitglieder der Sicherheitskräfte in der Region Oromia getötet. Zehn weitere Todesopfer wurden aus der Hauptstadt Addis Abeba gemeldet.