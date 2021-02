Russland: wichtiger Absatzmarkt für ostdeutsche Produkte

Noch etwas anderes spielt eine Rolle. Mit der deutschen Einheit und Einführung der D-Mark brachen die wirtschaftlichen Beziehungen der ostdeutschen Unternehmen nach Russland zusammen. Viele Betriebe lebten allein vom Export in die Sowjetunion. Ende der 1990er-Jahre konnten alte Kontakte wiederbelebt werden. Russland wurde für ostdeutsche Unternehmen ein wichtiger, wenn nicht sogar der einzige Absatzmarkt. Bis durch den Ukraine-Konflikt die Sanktionen kamen. Sie trafen die ostdeutsche Wirtschaft besonders hart. Die Intervention der ostdeutschen Ministerpräsidenten blieb ungehört, obwohl viele Arbeitsplätze bedroht waren. Auch deshalb wird die Pipeline Nord Stream 2 von Manuela Schwesig so hart verteidigt. Politisch wirkt dieses Bauwerk aber auch wie die letzte Brücke zwischen Deutschland und Russland. Damit verbunden ist der Wunsch bei vielen Ostdeutschen, dass die Spannungen zwischen beiden Ländern abgebaut werden.

Die Vorbehalte der Kanzlerin – die Angst des Autokraten

Aber so einfach ist das nicht. Politik wird von Menschen gemacht. Kanzlerin Angela Merkel trifft mit Wladimir Putin auf einen russischen Staatschef, der ein Machtbewusstsein verkörpert, wie sie es in ihrer Jugend durch die sowjetischen Truppen in ihrer Heimat Templin demonstriert bekommen hatte. Das schaffte von Anfang an kein Vertrauen, wirkte auf sie wahrscheinlich abschreckend.

Kennt keine Gnade mit innenpolitischen Kontrahenten: Wladimir Putin Bildrechte: imago images/ZUMA Wire Hinzu kommt ein politisches Agieren durch Putin, das mit den Jahren immer mehr an die Zeiten des Kalten Krieges erinnert. Er verteidigt mit seiner Militärmacht die russische Hemisphäre: auf der Krim, in der Ukraine oder in Syrien. Innenpolitisch ist er in seiner Vorgehensweise mittlerweile zurückgefallen auf die Methoden des sowjetischen Geheimdienstes, für den er als Resident in Dresden wirkte: mit Giftattacken, Mordanschlägen und Verbannung von Gegnern in Arbeitslager. Wie im Fall Nawalny. Völlig inakzeptabel. Doch dahinter steckt Angst.



Bei Putin ist es die Angst vor dem persönlichen Machtverlust. So ergeht es wohl jedem Diktator oder Autokraten. Gerade, wenn er in die Jahre kommt. Deshalb geht kaum einer von ihnen freiwillig. Auch Putin wird das nicht tun. Gleichzeitig sollte der Westen bei allem Respekt vor Nawalnys Schicksal und Mitgefühl trotzdem seine politischen Ziele und Inhalte hinterfragen. Mit der Strategie "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" hat man in der Vergangenheit öfters, gerade auch in Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Schiffbruch erlitten.

Vor allem geht es um die Angst Russlands vor dem Verlust seines weltpolitischen Einflussbereichs und um das Trauma vom Beginn des Großen Vaterländischen Krieges mit Millionen Opfern. Da war man schutzlos und unvorbereitet der übermächtigen Militärmaschinerie der Wehrmacht ausgeliefert und einer Niederlage nah. Dieses Trauma will Russland nicht noch einmal erfahren. In der DDR hat man diese Angst über 40 Jahre tagtäglich durch die Präsenz der sowjetischen Truppen spüren können. Sie wurde durch diese militärische Machtdemonstration kompensiert.

Deshalb ist für viele Russen auch Gorbatschow kein Held, sondern ein Verräter ihrer Interessen. Er hat in ihren Augen diesen einstigen Machtbereich durch die deutsche Einheit und den Abzug der Soldaten aus Deutschland und auch Osteuropa preisgegeben, ohne vertraglich fixierte Sicherheitsgarantien. Zum Beispiel den Verzicht der Nato auf eine Osterweiterung. Seit Jahrzehnten wird darüber gestritten, ob es ein derartiges Versprechen Helmut Kohls gegeben hat. Hätte Gorbatschow sonst zugestimmt? Viele Ostdeutsche zweifeln jedenfalls daran, ob Nato-Manöver mit Bundeswehrbeteiligung in Lettland oder Estland, an der Westgrenze Russlands, eine gute Idee seien oder eher wie eine Provokation wirkten. Säbelrasseln hat noch nie Konflikte gelöst.

Politische Koexistenz und Wandel durch Annäherung statt Sanktionen

Die Alternative zur momentanen Konfrontation wäre ein Begriff aus dem Kalten Krieg: friedliche Koexistenz. Stattdessen geht es in der Auseinandersetzung mit Russland offensichtlich um einen Regimewechsel. An der Destabilisierung einer Atommacht, noch dazu am Rande Europas, kann niemand wirklich Interesse haben, ohne zu wissen, was danach kommt. Und das weiß keiner. Auch der harsche Ton des amerikanischen Präsidenten gegenüber Russland auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist ebenso wenig hilfreich wie das ständige Drohen mit neuen Sanktionen. Beides verschlechtert die Situation.

Kann es zwischen Deutschland und Russland wieder zu einer Politik der Annäherung kommen? Bildrechte: IMAGO "Russland hat wohl im Moment genug von uns und unseren permanenten Vorwürfen", bilanziert Matthias Platzeck, Sprecher des Deutsch-Russischen Forums in der "Berliner Zeitung". "Politisch haben wir immer diesen erhobenen Zeigefinger, wir wissen alles besser, wir wissen genau, wie es geht, und die Welt darf nur so organisiert sein, wie wir es für richtig halten."



Es gibt sicher nicht wenige Ostdeutsche, die dieses Gefühl aus ihrer eigenen Lebenserfahrung nachvollziehen können. Auch das bringt sie den Russen näher. Es ist auch diplomatisch der völlig falsche Weg. Denn sowohl die USA als auch die EU sind auf Russland zur Lösung internationaler Konflikte angewiesen. Auch kann es beiden nicht egal sein, dass sich Russland geopolitisch immer stärker China annähert und damit eine starke Allianz gegen den Westen schmiedet.

Stattdessen braucht es eine Strategie zur Entspannung des Konflikts. Auch da bietet die Vergangenheit eine Anleihe, die gerade für die Ostdeutschen am Ende mit der deutschen Einheit zum Erfolg führte: Wandel durch Annäherung. Erfunden durch Willy Brandt. Sie basierte auf einer stabilen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der damaligen Sowjetunion und der Bundesrepublik. Zum Beispiel mit der zuverlässigen Lieferung von Erdgas seit 50 Jahren. Begleitet von einem engen politischen Austausch.