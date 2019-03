Das britische Parlament hat den Austrittsvertrag der Regierung von Premierministerin Theresa May mit der EU zum dritten Mal abgelehnt. 344 Abgeordnete stimmten am Freitag gegen das Abkommen, 286 dafür.

Großbritannien droht nun entweder ein Austritt ohne Abkommen oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai. Ursprünglich wollte das Vereinigte Königreich die EU bereits an diesem Freitag verlassen.

May sagte nach ihrer erneuten Niederlage im Unterhaus, die Ablehnung des Vertrags werde "schwerwiegende" Folgen haben. Vor allem warnte die Regierungschefin vor einem ungeordneten No-Deal-Brexit am 12. April. Es müsse nun ein alternativer Weg gefunden werden. Die Regierungschefin kündigte an, sich aber weiterhin für einen geordneten EU-Austritt einsetzen zu wollen.