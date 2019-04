Premierministerin May hatte sich gegen das Gesetz ausgesprochen. Ihre Regierung reagierte verärgert auf die Abstimmung. Ein Regierungssprecher sagte, May habe bereits dargelegt, wie Großbritannien die EU mit einem Austrittsabkommen verlassen könne. Das Gesetz aber würde die Verhandlungsmöglichkeiten der Regierung stark einschränken. May hatte in der Unterhausdebatte am Mittwoch angekündigt, sie werde eine Verlängerung der Austrittsfrist für Großbritannien beantragen.