Das britische Unterhaus ist in London zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über das neue Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union abzustimmen. Premierminister Boris Johnson appellierte an die Abgeordneten, den Deal abzusegnen.

Johnson sagte, es handele sich um ein "großartiges Abkommen" für jeden Teil des Landes. Es werde nicht zu einer Senkung von Umweltstandards und Arbeitnehmerrechten führen. In einem offenen Brief an die Abgeordneten hatte er bereits im Vorfeld erklärt, wenn das Parlament zustimmen, könne Großbritannien schon in weniger als zwei Wochen aus der EU austreten. Damit wäre ein "schmerzhaftes Kapitel" in der britischen Geschichte beendet.

Johnson braucht auch Stimmen von Opposition

Johnsons konservative Regierung hat keine eigene Mehrheit im Parlament. Der Premierminister muss deshalb um jede Stimme kämpfen. Die Brexit-Hardliner unter den Tories haben bereits angekündigt, mehrheitlich für den Deal zu stimmen. Zudem kann Johnson auf Stimmen aus der oppositionellen Labour-Partei hoffen. Labour-Chef Jeremy Corbyn lehnt den neuen Vertrag allerdings ab. Er sagte in der Debatte, das neue Vertragswerk sei noch schlimmer als die Abmachung, die Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte.

Unklar ist, wie sich die 21 konservativen Abgeordneten verhalten, die im September aus der Tory-Fraktion ausgeschlossen worden waren, weil sie gegen Johnsons Brexit-Kurs waren. Zudem hat die mit den Tories verbündete nordirische Partei DUP erklärt, dass sie das neue Abkommen ablehnt. Sie will noch Änderungsanträge einbringen.

Der neue Deal

Zunächst soll es eine Debatte im Unterhaus geben. Am Nachmittag soll dann die Abstimmung erfolgen. Wenn das britische Unterhaus dem Abkommen nicht zustimmt, ist Johnson per Gesetz verpflichtet, eine Verlängerung der Brexit-Frist bei der EU in Brüssel zu beantragen.