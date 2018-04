Im Prozess gegen die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" in Istanbul sind am Mittwoch mehrere der angeklagten Mitarbeiter zu Haftstrafen verurteilt worden.

Bilder der inhaftierten Cumhuriyet-Mitarbeiter. Das Plakat hing am 12. Juli vorigen Jahres am Redaktionsgebäude.

Bilder der inhaftierten Cumhuriyet-Mitarbeiter. Das Plakat hing am 12. Juli vorigen Jahres am Redaktionsgebäude.

Bilder der inhaftierten Cumhuriyet-Mitarbeiter. Das Plakat hing am 12. Juli vorigen Jahres am Redaktionsgebäude. Bildrechte: dpa

Das Gericht in Silvri bei Istanbul verurteilte den Herausgeber Akin Atalay, den Chefredakteur Murat Sabuncu und den prominenten Investigativjournalisten Ahmet Sik am Mittwochabend wegen Unterstützung von Terrororganisationen. Insgesamt sind 17 Journalisten und Mitarbeiter der Zeitung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die kurdische PKK, die linksextreme DHKP-C und die Gülen-Bewegung unterstützt zu haben, die die Machthaber in der Türkei für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht wird.

Die Anwälte kündigten an, das Urteil anzufechten. Die Journalisten bleiben auf freiem Fuß, so lange die Revision läuft. Herausgeber Atalay, der als Einziger noch in U-Haft saß, wurde am Mittwoch unter Auflagen freigelassen.