Erster Prozess Paris-Attentäter Abdeslam in Belgien verurteilt

Ein belgisches Gericht hat den einzigen überlebenden Tatverdächtigen der Anschläge von Paris des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte dabei die Höchststrafe von 20 Jahren Haft. Bei dem Prozess in Belgien ging es allerdings nicht um die islamistischen Attentate vom 13. November 2015, sondern um einen Vorfall in Brüssel.

Abdeslam hatte bei einer Razzia der belgischen Polizei im März 2016 auf Polizisten geschossen haben. Drei Beamte wurden durch Schüsse verletzt. Abdeslam entkam, wurde drei Tage später mit einem Komplizen in Belgien gefasst . Der Komplize erhielt in dem Prozess ebenfalls eine Haftstrafe von 20 Jahren. Beide sollen zudem Geldstrafen zahlen. Die Männer waren bei der Urteilsverkündung nicht anwesend.

Für seine Beteiligung an den Paris-Anschlägen muss sich Abdeslam erst später in Frankreich verantworten. Er gilt als einziger überlebender Attentäter. Nach ihm wurde monatelang lang gefahndet, bis belgische Ermittler ihn in dem Brüsseler Viertel Forest aufspürten. Bei der Razzia am März 2016 kam es dann zu einem Feuergefecht zwischen der Polizei, Abdeslam und einem Komplizen.