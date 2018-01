Polizisten sperren das Gebiet ab. Der Platz im Altstadtviertel Sultanahmet von Istanbul wird von Türkei-Touristen am häufigsten besucht.

Polizisten sperren das Gebiet ab. Der Platz im Altstadtviertel Sultanahmet von Istanbul wird von Türkei-Touristen am häufigsten besucht. Bildrechte: dpa

12. Januar 2016 Urteile im Istanbuler Anschlagsprozess vertagt

Am 12. Januar 2016 geht der Syrer Nabil Fadli im Istanbuler Altstadtviertel Sultanahmet auf eine deutsche Reisegruppe zu und sprengt sich in die Luft. Zwölf Deutsche werden an diesem Tag getötet und zahlreiche weitere verletzt. 26 mutmaßliche Helfer wurden ermittelt. Das für heute erwartete Urteil wurde vertagt.