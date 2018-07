Fast 45 Jahre nach der Ermordung des bekannten chilenischen Sängers Víctor Jara sind in Chile neun ehemalige Militärangehörige verurteilt worden. Die Ex-Militärs müssen für fünf bis 15 Jahre hinter Gitter, wie ein Richter am Mittwoch (MEZ) urteilte.

Die Frau von Jara: die britische Tänzerin und Politaktivistin Joan Jara. Nach dem Tod ihres Mannes setzte sie alles daran, dass er nicht in Vergessenheit geriet. Bildrechte: dpa

Jaras Tod gilt noch heute als Symbol für die Brutalität der chilenischen Militärdiktatur, deren Verbrechen erst nach und nach aufgearbeitet werden. Der Musiker war am 12. September 1973 verhaftet worden - einen Tag, nach dem vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA unterstützten Militärputsch von General Augusto Pinochet gegen den linksgerichteten Präsidenten Salvador Allende.



Der für seine Protestlieder bekannte Pazifist und Allende-Unterstützer Jara war mit rund 5.000 weiteren politischen Gefangenen in ein Sportstadion in Santiago de Chile gebracht worden, dass die Behörden mit Sichtblenden abgeschottet hatten, um die Verbrechen gegen die Regimegegner zu verschleiern. Dort wurde Java zunächst verhört und gefoltert.