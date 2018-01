Asylbewerber dürfen keinem psychologischen Test zu ihrer sexuellen Orientierung unterzogen werden. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden (Rechtssache C-473/16). Zur Begründung hieß es, ein solcher Test stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben des Asylbewerbers dar. Im konkreten Fall ging es um einen nigerianischen Staatsbürger.

Der Mann hatte 2015 in Ungarn Asyl beantragt. Er begründete das damit, dass ihm in seinem Heimatland wegen seiner Homosexualität Verfolgung drohe. Er konnte für seine Homosexualität aber keine Beweise vorlegen. Die ungarischen Behörden gaben daraufhin ein psychologische Gutachten in Auftrag, um die sexuelle Orientierung zu bestätigen. Da das nicht möglich war, wiesen sie den Asylantrag ab.