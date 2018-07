Mord an Journalistin Politkowskaja Russland wegen mangelhafter Ermittlungen verurteilt

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zwei Urteile gegen Russland gefällt. In einem Urteil entschied das Gericht, dass Russland den Mord an der kremlkritischen Journalistin Anna Politkowskaja nicht ausreichend aufgeklärt habe. Ein Staat habe die Pflicht, allen Hinweisen nachzugehen, erklärten die Richter in Straßburg. Da dies nicht geschehen sei, wurden der Familie der Journalistin insgesamt 20.000 Euro Entschädigung zugesprochen. Geklagt hatten die Mutter, die Schwester und die beiden Kinder der Ermordeten.