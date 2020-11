US-Wahl Was Amerikaner in Deutschland erwarten

Hauptinhalt

Dienstag stimmen die US-Amerikaner über ihren neuen Präsidenten ab. Eine Schicksalswahl, die schon Wochen vor dem eigentlichen Termin auffällig viele Bürger an die Urnen getrieben hat. Denn kaum ein Mann im Weißen Haus hat in seiner Amtszeit so polarisiert wie Donald Trump. Ob sein demokratischer Herausforderer Joe Biden ihn ablösen wird, wissen wir frühestens am Mittwoch. Gespannt schauen auch US-Amerikaner in Deutschland auf die Wahl.