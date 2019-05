US-Außenminister Mike Pompeo hat kurzfristig einen Besuch in Deutschland abgesagt. Ein Sprecher des US-Botschafters in Berlin nannte als Grund dringende Angelegenheiten. Konkrete Angaben machte er nicht. Der Besuch solle aber bald nachgeholt werden.

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Absage, machte aber ebenfalls keine weiteren Angaben. Ursprünglich wollte sich Pompeo am Dienstagnachmittag in Berlin mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas und anschließend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen.

Dabei sollte es unter anderem um die Lage in der Ukraine, in Venezuela, in Iran und in Syrien gehen. Auch das amerikanische Verhältnis zu Russland und China sollte ein Rolle spielen.