Richard Grenell, US-Botschafter in Berlin, ist unverzagt. Er glaube nicht, sagte er in einem Interview, dass es einen Handleskrieg geben werde.

Richard Grenell US-Botschafter: "Wird keinen Handelskrieg geben"

Der neue US-Botschafter in Berlin glaubt einem Interview zufolge nicht an einen Handelskrieg. Stattdessen sei die Stimmung gut zwischen den USA und Europa. So habe Trump der Bundeskanzlerin sein Schlafzimmer gezeigt.