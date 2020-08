Kamala Harris Bildrechte: dpa

In die Wahl ziehen will Biden mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris, die im Fall eines Sieges die erste schwarze Vizepräsidentin der USA wäre. Harris soll am heutigen Mittwoch nominiert werden und anschließend ihre Nominierungsrede halten. Biden hatte mehrere Frauen als "Running Mate" in Betracht gezogen. Während der landesweiten Debatte über Rassismus und Polizeigewalt war der Druck auf ihn gestiegen, sich für eine nicht-weiße Frau zu entscheiden.