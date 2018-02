National Rifle Association Die National Rifle Association (NRA) gilt als eine der mächtigsten Lobby-Gruppen in den USA. Die Organisation wurde 1871 mit dem Ziel gegründet, das Sportschießen und die Ausbildung an der Waffe zu fördern. Nach eigenen Angaben hat sie in den USA knapp fünf Millionen Mitglieder.



Die NRA hat sich der Verteidigung des zweiten Verfassungszusatzes verschrieben – also dem Recht, eine Waffe zu besitzen und zu tragen. Politischen Einfluss sichert sich die NRA durch Spenden an Parteien und Politiker. Bekannt ist etwa, dass der republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, bis vergangenen Oktober 2,7 Millionen Euro von der NRA erhielt. Er soll damit zu den Top-Empfängern der Vereinigung gehören. Rubio ist einer der prominentesten politischen Fürsprecher der NRA und Gegner von schärferen Waffengesetzen. Auch Präsident Donald Trump steht der Organisation nahe.



Die NRA macht auch selbst massiv Stimmung in eigener Sache. Sie ist sehr präsent in den Medien und in sozialen Netzwerken. In einem aktuellen Video gibt sie die Schuld für Amokläufe den „Mainstream-Medien“. Diese würden selbst am meisten von den Massakern an US-Schulen profitieren.