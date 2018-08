Ein Bundesgericht in den USA hat die geplante Veröffentlichung von Plänen für die Herstellung von Schusswaffen mittels 3D-Druckern gestoppt. Das entschied ein US-Richter in Seattle per einstweiliger Verfügung, nachdem die Generalstaatsanwälte von acht US-Staaten gegen die Pläne geklagt hatten.