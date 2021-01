Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach eigenen Worten "wütend und auch traurig" über die Ausschreitungen. Merkel sagte am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sie bedauere, dass Trump bis heute seine Niederlage bei der Präsidentenwahl nicht eingestanden habe. "Das hat die Atmosphäre bereitet, in der dann auch solche Ereignisse, solche gewalttätigen Ereignisse, möglich sind", so die Kanzlerin. "Diesen Zusammenhang sehe ich."