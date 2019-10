Der Mitarbeiter des Weißen Hauses, US-Oberstleutnant Alexander Vindman, hat US-Präsident Donald Trump in den Untersuchungen zum Amtsenthebungsverfahren schwer belastet. Der in der Ukraine geborene US-Bürger und dekorierte Irakkriegsveteran ist der erste Zeuge, der bei dem im Zentrum der Ukraine-Affäre stehenden Telefonat vom 25. Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dabei war.

Vindman erklärte: "Ich hielt es nicht für richtig, von einer ausländischen Regierung zu verlangen, gegen einen US-Bürger zu ermitteln." Es habe die Gefahr bestanden, "dass die nationale Sicherheit der USA untergraben wird". Zudem sei er wegen der Auswirkungen für die Ukraine besorgt gewesen. Trump hatte rund 400 Millionen Dollar an Sicherheitshilfen als Druckmittel zurückgehalten. Vindman hat nach eigenen Angaben seine Bedenken dem Chefanwalt des Nationalen Sicherheitsrats mitgeteilt.

Vindman ist der erste Mitarbeiter des Weißen Hauses, der sich Trumps Anweisung widersetzt, nicht bei den Untersuchungen im "Impeachment"-Verfahren gegen ihn auszusagen. Vindman erschien zu seiner Aussage vor dem Ausschuss in seiner Militäruniform: "Ich bin ein Patriot, und es ist meine heilige Pflicht und Ehre, unser Land voranzubringen und zu verteidigen, unabhängig von Partei oder Politik."

Trump warf Vindman indes vor, ein "Never Trumper" zu sein, ein republikanischer Gegner seiner Präsidentschaft. "Wie viele 'Never Trumper' dürfen noch zu einem absolut angemessenen Telefonat aussagen?", twitterte der Präsident. "War er bei demselben Telefonat dabei wie ich? Kann nicht sein!", fügte er in einem anderen Tweet hinzu.