Joe Biden: Im Wahlkampf sagte er, Buttigieg erinnere ihn an seinen Sohn. Bildrechte: dpa

Buttigieg hatte die US-Vorwahlen der Demokraten aufgemischt und sich damit auf nationaler Ebene einen Namen gemacht. Auf dieser war er zuvor noch weitgehend unbekannt, arbeitete sich in Umfragen dann aber zeitweise an die Spitze des Bewerberfelds seiner Partei. Nach seinem Rückzug aus dem Rennen hatte Buttigieg dann Biden unterstützt.



Acht Jahre, bis Ende 2019, war er Bürgermeister von South Bend, einer 100.000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat Indiana. Er studierte an bekannten Universitäten, war Unternehmensberater bei McKinsey, bevor er dann in die Politik wechselte. Buttigieg war außerdem bei der Marine und hatte 2014 für einen sieben Monate langen Einsatz in Afghanistan seinen Bürgermeisterjob ruhen lassen.