Bereits am Donnerstag hatte Trump überraschend einen baldigen Rückzug der US-Soldaten aus Syrien angekündigt. Bei einer Rede in Ohio sagte er, "übrigens, die USA machen die IS-Terrormiliz echt fertig." Die US-Soldaten sollten zurück in unser Land kommen, wo sie auch hingehörten. Trump fügte hinzu, andere sollten sich nun um den Konflikt kümmern. Wen er damit meinte, ließ er offen.

Die USA stehen seit 2014 an der Spitze eines Bündnisses, dass die IS-Terrormiliz in Syrien und im Irak bekämpft. Die US-Luftwaffe fliegt regelmäßig Luftangriffe gegen die Extremisten. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums unterstützen zudem etwa 2.000 US-Soldaten die Kurdenmiliz YPG am Boden, die große Gebiete im Norden und Osten Syriens vom IS erobert hat.

Bei den US-Verbündeten sorgen Trumps Äußerungen für Unruhe. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman forderte den US-Präsidenten zugleich, die US-Truppen in Syrien zu lassen. Dem US-Magazin "Time" sagte er, er glaube, dass amerikanische Truppen zumindest mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig in Syrien bleiben sollten.



Der Monarch erklärte, die US-Präsenz in Syrien sei der letzte Versuch, den Iran davon abzuhalten, seinen Einfluss in der Region auszudehnen. Der Iran wolle vom Libanon über Syrien und den Irak bis in seine Hauptstadt Teheran eine Landverbindung errichten.



Das sunnitische Saudi-Arabien ist ein Erzfeind des schiitischen Iran. Am Donnerstag hatte der Kronprinz im "Wall Street Journal" gewarnt, in zehn bis 15 Jahren drohe ein Krieg mit dem Iran, wenn nicht mehr Druck auf das Regime in Teheran ausgeübt werde. Auch Trump ist eigentlich dafür, den Druck auf den Iran zu erhöhen.