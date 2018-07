Durch den Ausstieg der USA drohen Teheran nun wieder Sanktionen für den Finanz- und Energiesektor. Diese Maßnahmen waren im Zuge des Abkommens ausgesetzt worden. Die ersten Sanktionen sollen am 6. August wieder wirksam werden, weitere im November.

In den vergangenen Tagen hatten sich Trump und die iranische Führung gegenseitig mit Drohungen überzogen. Vergangene Woche hatte Trump den Iran vor schweren Konsequenzen gewarnt, sollte die iranische Regierung nicht von Drohungen gegen die USA ablassen.

Direkt an Ruhani schrieb er auf Twitter in Großbuchstaben: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie Wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten." Großbuchstaben gelten auf Twitter als Anschreien.