US-Präsidentschaftswahl Harte Wortgefechte im TV-Duell zwischen Trump und Biden

In dem Fernsehduell ging es auch um Enthüllungen der "New York Times", wonach Trump in den Jahren 2016 und 2017 jeweils nur 750 Dollar Einkommenssteuer auf Bundesebene gezahlt hatte. Der Republikaner sagte dazu, er zahle "Millionen" an Steuern, ohne dies aber zu wollen. Biden hatte Stunden vor der TV-Debatte seine eigene Steuererklärung des Jahres 2019 veröffentlicht. Er und seine Frau Jill zahlten demnach im vergangenen Jahr knapp 300.000 Dollar an Bundessteuern.

Der derzeit in den Wahlumfragen zurückliegende Republikaner Trump und der Demokrat Biden werden vor der Wahl am 3. November noch in zwei weiteren Fernsehdebatten aufeinandertreffen, am 15. Oktober und am 22. Oktober. Das TV-Duell der Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris findet am 7. Oktober statt.