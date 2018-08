Die US-Sanktionen gegen den Iran sind am Dienstagmorgen erneut in Kraft getreten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Verfügung unterzeichnet, mit der ab 6 Uhr (MESZ) wieder US-Sanktionen gelten, die durch das Atomabkommen mit dem Iran seit 2015 ausgesetzt waren. Ziel sei es, "maximalen wirtschaftlichen Druck" auf das ökonomisch bereits angeschlagene Land auszuüben, hatte Trump am Montag auf den Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt. Die "mörderische Diktatur" in Teheran unterstütze den Terror und wolle Blutvergießen, Gewalt und Chaos verbreiten.

Iran will an Atomabkommen festhalten

Der iranische Präsident Hassan Ruhani warf Trump vor, "einen psychologischen Krieg" gegen den Iran zu führen. Sein Land werde aber am Atomabkommen festhalten. "Wir werden trotz der Sanktionen der Welt zeigen, dass wir unser Wort halten und uns an internationale Verträge halten", sagte Ruhani am Montagabend.

EU und Bundesregierung wollen Wirtschaft schützen

Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bekräftigten ihren Widerstand gegen die Maßnahmen in einer am Montag veröffentlichten Erklärung. Man sei entschlossen, europäische Wirtschaftsakteure vor möglichen Folgen der Sanktionen zu schützen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass die Bundesregierung entschlossen sei, "europäische Unternehmen, die legitimerweise im Iran tätig sind, zu schützen". Man werde intensiv dafür arbeiten, "dass wirtschaftlicher Austausch und Handel möglich bleibt", betonte Maas.

EU antwortet mit Abwehrgesetz

Als Reaktion auf die US-Sanktionen tritt in der EU am Dienstag das überarbeitete Abwehrgesetz in Kraft. Das Gesetz regelt, dass Unternehmen für mögliche Kosten und Verluste Entschädigung von US-Seite verlangen können. Ruhani begrüßte die Reaktion der Europäer, von denen er nun konkrete Maßnahmen erwarte. Er fügte hinzu, Russland und China hätten zugesagt, den Iran beim Verkauf von Rohöl zu unterstützen.

Schmerzhafte Sanktionen