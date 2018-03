Finanzminister Steven Mnuchin teilte mit, die Strafmaßnahmen richteten sich gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen. Sie Sanktionen seien eine Antwort auf "böswillige russische Cyberaktivitäten". Zusätzliche Sanktionen seien gegen russische Regierungsvertreter und Oligarchen vorgesehen. Von den Sanktionen betroffen sind mehrere Offizielle des russischen Geheimdienstes GRU. Das Finanzministerium erklärte, der GRU und das russische Militär seien direkt in die Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl involviert gewesen.

Mit den Maßnahmen kommt die Regierung einer Aufforderung des Kongresses nach, der in einem im vergangenen Jahr verabschiedeten Gesetz neue Russland-Sanktionen wegen der mutmaßlichen Wahlkampfeinmischungen verlangt hatte. Trump hatte das Gesetz nur zögerlich abgezeichnet. Eine durch das Gesetz gesetzte Frist für die Verhängung der Sanktionen ließ er verstreichen. Trump hatte immer wieder bezweifelt, dass Russland den Wahlkampf beeinflusste und hinter Cyberangriffen auf das Umfeld seiner Wahlkampfrivalin Hillary Clinton steckte. Erste Sanktionen wegen der mutmaßlichen russischen Wahlkampfmanipulationen waren aber noch von dem früheren Präsidenten Barack Obama kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt verhängt worden.

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe später zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen und Konkurrentin Hillary Clinton zu diskreditieren. Sonderermittler Robert Mueller und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab. Der US-Kongress hatte bereits im vergangenen Sommer ein Paket mit Sanktionen gegen Moskau verabschiedet und damit Trump unter Zugzwang gesetzt. Unter den von den Sanktionen betroffenen Personen sind auch die 13 russischen Staatsbürger, die vor kurzem von Sonderermittler Robert Mueller im Rahmen der Russland-Untersuchung angeklagt wurden. Sie sollen während des Wahlkampfes eine Kampagne in sozialen Netzwerken gesteuert haben.

Die russische Regierung kündigte auf die neuen Sanktionen bereits Vergeltungsmaßnahmen an. Vize-Außenminister Sergej Riabkow sagte, man reagiere in Ruhe und habe angefangen, Vergeltungsmaßnahmen vorzubereiten.



Russland hatte eine Einmischung in den US-Wahlkampf stets bestritten. Außenminister Sergej Lawrow sagte unter anderem auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, solange "wir keine Fakten haben, ist alles nur Geschwätz. Einerseits gebe es immer wieder Vorwürfe, andererseits habe die US-Beauftragte für Cybersicherheit, Jeanette Manfra, selbst dementiert, dass irgendein Land die Ergebnisse der US-Präsidentenwahl beeinflusst habe.