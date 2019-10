Die US-Regierung hat von der Türkei eine "sofortige" Waffenruhe in Nordsyrien und Verhandlungen mit den Kurden gefordert. US-Präsident Donald Trump ordnete Sanktionen gegen die Regierung Erdogan an. So wurden der türkische Verteidigungsminister, Innenminister und Energieminister auf eine schwarze Liste gesetzt und damit ihr Vermögen in den USA oder bei US-Banken eingefroren.