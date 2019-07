Die Mannschaft eines US-Kriegsschiffes hat in der Straße von Hormus eine iranische Drohne zerstört. US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, die Drohne sei der "USS Boxer" sehr nahe gekommen und habe die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew bedroht. Mehrere Aufrufe, sich zurückzuziehen, seien ignoriert worden. Die "USS Boxer" habe daraufhin eine "verteidigende Maßnahme gegen eine iranische Drohne ergriffen." Die Drohne sei sofort zerstört worden.

In dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist die Lage extrem angespannt. Seit Wochen kommt es im Persischen Golf und speziell in der Straße von Hormus immer wieder zu Zwischenfällen mit Öltankern. Ebenfalls am Donnerstag brachten die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben einen ausländischen Öltanker auf . Das Schiff wurde festgesetzt und die Besatzung festgenommen.

Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit. Bildrechte: dpa

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Zwischenfall mit einem britischen Tanker Besorgnis ausgelöst. Britischen Angaben zufolge hatten in der Straße von Hormus drei iranische Boote versucht, das Schiff an der Durchfahrt durch die Meerenge zu hindern. Eine Fregatte zwang sie jedoch zum Abdrehen. Teheran bestritt allerdings, in den Vorfall verwickelt gewesen zu sein.