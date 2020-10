Der US-Senat hat die konservative Juristin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin bestätigt. Damit zieht die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Kandidatin noch vor der Präsidentschaftswahl in den Obersten Gerichtshof ein.

Die Zustimmung des Senats zur Barrett-Personalie galt als sicher, weil Trumps Republikaner in der Parlamentskammer die Mehrheit besitzen. Mit der Besetzung will Trump rund eine Woche vor der Präsidentschaftswahl seine Anhänger mobilisieren. Der amtierende US-Präsident liegt in Umfragen hinter dem Demokraten Joe Biden.