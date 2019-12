Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der Senat Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschlossen. Die zweite Kammer des US-Kongresses stimmte am Dienstag mit 88 gegen zwei Stimmen für ein entsprechendes Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt. In ihm sind Sanktionen gegen Firmen und Einzelpersonen enthalten, die an dem umstrittenen Gaspipeline-Projekt durch die Ostsee beteiligt sind.