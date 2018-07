Schiffe im Container-Hafen von Shanghai in China

Schiffe im Container-Hafen von Shanghai in China Bildrechte: imago/ZUMA Press

Handelskrieg droht US-Sonderzölle gegen China in Kraft – Peking startet "Gegenangriff"

Die USA und China steuern immer weiter auf einen offenen Handelskrieg zu. Am Freitag traten US-Sonderzölle von 25 Prozent auf über 800 Produkte in Kraft. Peking kündigte umgehend den "notwendigen Gegenangriff" an.