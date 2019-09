Washington verärgert Berichte über US-Spion an Putins Seite

Der Mann war laut "New York Times" russischer Regierungsmitarbeiter. Er soll unter anderem Belege dafür geliefert haben, dass der russische Präsident Wladimir Putin direkt in die mutmaßlichen verdeckten russischen Einmischungen zugunsten Trumps in die US-Präsidentschaftswahl 2016 verwickelt war. Zudem soll Putin in die Hackerangriffe auf die US-Demokraten involviert gewesen sein, die zu Enthüllungen über Hillary Clinton führten.