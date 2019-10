Die Türkei hatte am Mittwoch ihre Militäroffensive in Nordsyrien gestartet. Ziel ist es offiziell eine Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten und syrische Flüchtlinge dort anzusiedeln. Gleichzeitigt richtet sich die Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz, die die Türkei als Terrororganisation ansieht. Ursprünglich waren die Kurden Allierte der USA im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien gewesen. Trump hatte aber vor Beginn der türkischen Offensive den Abzug der US-Truppen aus dem Gebiet angekündigt.