Der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg hat bei der ersten Vorwahl der US-Demokraten in Iowa seine Führung knapp behauptet. Nach Auszählung in fast drei Vierteln der Stimmbezirke lag er nach Angaben der Partei mit etwa 27 Prozent vor den Senatoren Bernie Sanders mit 25 Prozent und Elizabeth Warren mit etwa 18 Prozent. Der als Favorit gehandelte Joe Biden, Ex-Vize-Präsident unter Barack Obama, kam demnach mit nur 15 Prozent auf den vierten Platz.

Der "demokratische Sozialist" Sanders hatte sich bereits als Sieger in Iowa ausgerufen - doch erste Ergebnisse waren falsch. Den Demokraten zufolge gab es Programmierfehler in einer App. Bildrechte: dpa

Im Vorwahlkampf der US-Demokraten steht der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister der 100.00-Einwohner-Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana für eine neue Generation - Warren ist 70, Sanders 78 und Biden 77 Jahre alt - und abgesehen davon lebt er offen homosexuell.



Mit ihrer ersten Vorwahl sind die Demokraten in Iowa chaotisch in das Rennen um das Weiße Haus gestartet. Das Ergebnis der Abstimmungen am Montag verzögerte sich wegen größerer technischer Probleme bis Mittwoch.



Demgegenüber hatte die große Mehrheit für Amtsinhaber Donald Trump bei den Republikanern recht schnell festgestanden. Der Bundesstaat im Mittleren Westen schickt allerdings nur 41 Delegierte in die nationale Versammlung der Demokraten, in der ein Präsidentschaftsbewerber mindestens 1.991 Delegierte hinter sich bringen muss. Texas etwa entsendet 228, Kalifornien sogar 415 Vertreter.