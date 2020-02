Demokraten ohne Ergebnis

Die Vorwahlen der Demokraten begannen mit einer schweren Panne: Auch Stunden nach der Abstimmung in Iowa lagen keine Ergebnisse vor. Das Wahlkampfteam von Ex-Vizepräsident Joe Biden kritisierte in einem Schreiben an die Partei "erhebliche Mängel" im Wahl Prozess.

Bernie Sanders erklärte sich in Iowa zum Vorwahlsieger. Bildrechte: dpa CNN berichtete, die Demokraten hofften auf Ergebnisse "irgendwann am Dienstag". Der Sender sprach von einem "unglaublichen Versagen". Die Demokratische Partei in Iowa begründete die Verzögerung mit Qualitätskontrollen. Bei drei Datensätzen gebe es Probleme. Es handele sich nicht um einen Hackerangriff.



Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale spottete über die Demokraten. Sie könnten nicht einmal eine Vorwahl ausführen, wollten aber die Regierung übernehmen, schrieb er auf Twitter.

Mehrere Sieger

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders beanspruchte den Sieg für sich. Sein Wahlkampfteam erklärte unter Berufung auf Teilergebnisse, der 78-Jährige liege mit gut 28,6 Prozent auf Platz eins. Demnach landete der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg mit 25,7 Prozent überraschend stark auf dem zweiten Platz vor der linken Senatorin Elizabeth Warren.

Pete Buttigieg überraschte in Iowa mit einem starken Ergebnis. Bildrechte: dpa Ex-Vizepräsident Joe Biden liegt demnach mit rund 15 Prozent nur auf den vierten Platz, was als herbe Schlappe für den bundesweit favorisierten Bewerber gesehen wird.



Doch auch Buttigieg sah sich als Sieger: "Allen Anzeichen nach werden wir siegreich nach New Hampshire gehen." Dort steht am 11. Februar die nächste Vorwahl an.

Auftakt in Iowa besonders

Die Vorwahlen in Iowa gelten als besonders wichtig. Die Wähler entscheiden dort zwar nur über wenige Delegierte, die letztlich den Präsidentschaftskandidaten wählen. Weil die Vorwahlen aber traditionell in Iowa beginnen, kommt dem kleinen Bundesstaat im Mittleren Westen mit seinen 3,2 Millionen Einwohnern ein großes Gewicht zu. Ein schlechtes Abschneiden ist nur schwer wieder wettzumachen.