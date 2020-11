In den Prognosen der Fernsehsender sicherte sich Biden einen knappen Vorsprung von 11.000 Stimmen vor den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.



Durch den prognostizierten Sieg in Arizona komme Biden aktuell auf 290 Wahlleute, die am 4. Dezember den neuen Präsidenten der USA offiziell wählen. Nötig für einen Wahlsieg sind 270 Wahlleute, die hatte Biden laut US-Medien bereits schon vergangenes Wochenende mit dem Sieg in Pennsylvania erreicht.