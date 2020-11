In den USA sind nun auch in den letzten noch offenen Staaten die Stimmen für die Präsidentschaftswahl ausgezählt. Dem US-Fernsehsender CNN zufolge gewann der demokratische Herausforderer Joe Biden in Georgia mit rund 14.000 Stimmen Vorsprung. Der amtierende US-Präsident Donald Trump gewann dagegen den Bundesstaat North Carolina mit rund 74.000 Stimmen Vorsprung. Auch die Sender NBC und CBS meldeten diese Ergebnisse.

Biden-Sieg in Republikaner-Hochburgen

Zuvor hatte CNN bereits berichtet, dass Biden auch den Bundesstaat Arizona für sich entscheiden konnte. Mit Georgia gehen damit zwei traditionell republikanische Staaten an die Demokraten. In Arizona hatte zum letzten Mal mit Bill Clinton 1996 ein Kandidat der Demokraten gewonnen. In den Prognosen der Fernsehsender sicherte sich Biden einen knappen Vorsprung von 11.000 Stimmen vor Trump.

Trump äußert erstmals Zweifel an seiner Wiederwahl

Donald Trump äußerte unterdessen erstmals offiziell leise Zweifel an seiner Wiederwahl. Bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Verkündung des US-Gesamtwahlergebnisses sagte Trump, die "Zukunft" werde zeigen, wer das Land künftig regieren werde. Damit deutete er offenbar ein mögliches Einlenken an, eine Wahlniederlage räumte er jedoch nicht direkt ein.