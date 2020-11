Melania Trump hat ihre Stimme bereits abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Die First Lady trug keine Schutzmaske – als einzige Person dort, wie mitreisende Medienvertreter berichteten. Melania Trump war vor wenigen Wochen ebenso wie ihr Mann selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Melania Trump, First Lady der USA (links), und Wendy Sartory Link, Wahlkampfleiterin von Palm Beach County, nach ihrer Stimmabgabe. Bildrechte: dpa