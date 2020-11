Die Blockade in Texas war kein Einzelfall. Am Sonntag blockierten Trump-Anhänger den Garden-State-Parkway in New Jersey. In Georgia sagten die Demokraten im letzten Moment eine Kundgebung ab, weil sie eine massive Präsenz von zumindest potenziell bewaffneten Milizen fürchteten. Und aus dem ganzen Land kommen Klagen über Wähler-Einschüchterungen und gewaltsame Aktionen.



Sicherheitsorgane beobachten vor allem die Milizen genau. Polizisten versuchen an Wahllokalen für Sicherheit zu sorgen. Aber eine verstärke Polizeipräsenz erhöht natürlich auch die Spannung – das ist eine schwierige Balance.