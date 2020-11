Der abgewählte US-Präsident Donald Trump ist bereit, die Übergabe der Amtsgeschäfte an den Wahlsieger der Demokraten, Joe Biden, einzuleiten. Das teilte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der republikanische Amtsinhaber wies Regierung und Bundesbehörden an, nun "zu tun, was getan werde müsse", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen. Er rief die zuständige US-Bundesverwaltungsbehörde "General Services Administration" (GSA) auf, sie möge das offiziellen Verfahren zur Übertragung der Aufgaben einleiten.