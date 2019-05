In den USA ist eine Debatte über neue Abtreibungsgesetze ausgebrochen, an der sich auch zahlreiche Prominente beteiligen. Hintergrund ist ein Gesetz im US-Bundesstaat Alabama, das die Gouverneurin am Mittwoch unterschrieben hatte und das Abtreibungen nahezu vollständig verbietet. Demnach sind Schwangerschaftsabbrüche ab dem Zeitpunkt strafbar, wenn Herztöne des Fötus gemessen werden können. Dies ist in der Regel ab der fünften oder sechsten Schwangerschaftswoche möglich. Auch in anderen Bundesstaaten gibt es entsprechende Gesetzespläne.

Protest bei Instagram

Popstar Rihanna protestierte gegen das neue Abtreibungsgesetz. Bildrechte: imago/Future Image Nach dem Beschluss in Alabama protestierten viele Hollywood- und Musikstars gegen die neuen Regelungen – vor allem auf der Internetplattform Instagram. Popstar Rihanna postete ein Bild mit 25 männlichen Politikern, die in Alabama zusammen mit Gouverneurin Kay Ivey für das neue Gesetz stimmten und schrieb dazu: "Seht her. Diese Idioten treffen Entscheidungen für Frauen in Amerika." Der Eintrag sammelte bis Freitagmittag fast 2,7 Millionen Likes ein.



Lena Headey ("Game of Thrones"), Sänger Charlie Puth, Model Gigi Hadid oder Rapper P. Diddy wiederum posteten den Spruch "Männer sollten keine Gesetze machen, die den Körper von Frauen betreffen".

Persönliche Abtreibungsgeschichten der Stars

Teilweise versahen die Stars ihre Einträge mit dem Hashtag #youknowme, etwa die Schauspielerin Ashley Judd. Judd schrieb dazu, dass sie mit 30 Jahren vergewaltigt worden sei und später abgetrieben habe. Nach den neuen Gesetzen in Alabama wäre das vermutlich nicht mehr möglich.

Auch Hollywood-Star Milla Jovovich, Moderatorin Busy Philipps und Schauspielerin Minka Kelly schalteten sich in die Debatte ein und berichteten über eigene Abtreibungen.

Kontroverse Debatte